У Харкові викрили колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп'янська

Під час окупації міста Куп'янськ 51-річна жінка допомагала оформлювати матеріальну допомогу від окупаційної влади.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.
Під час окупації Куп'янщини у червні 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупаційної адміністрації щодо працевлаштування. Вона отримала посаду «и. о. специалиста отдела персонифицированого учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района» за відповідним наказом "глави" псевдооргану влади.
Під час своєї служби вона приймала громадян, що зверталися з проханням про матеріальну допомогу від Російської Федерації, та складала звіти про результати своєї роботи.
Після звільнення території від окупантів жінка намагалася приховатися у великому місті, переїхавши до Харкова. Проте її виявили правоохоронці.
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