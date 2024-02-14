У Харкові викрили колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп'янська

14.02.2024 12:54

Під час окупації міста Куп'янськ 51-річна жінка допомагала оформлювати матеріальну допомогу від окупаційної влади.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Під час окупації Куп'янщини у червні 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупаційної адміністрації щодо працевлаштування. Вона отримала посаду «и. о. специалиста отдела персонифицированого учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района» за відповідним наказом "глави" псевдооргану влади.

Під час своєї служби вона приймала громадян, що зверталися з проханням про матеріальну допомогу від Російської Федерації, та складала звіти про результати своєї роботи.

Після звільнення території від окупантів жінка намагалася приховатися у великому місті, переїхавши до Харкова. Проте її виявили правоохоронці.