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14.02.2024  12:54   

У Харкові викрили колаборантку, яка працювала в окупаційній адміністрації Куп'янська

Під час окупації міста Куп'янськ 51-річна жінка допомагала оформлювати матеріальну допомогу від окупаційної влади.

Затримано співробітницю окупаційної адміністрації

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі, передає РЕДПОСТ.

Під час окупації Куп'янщини у червні 2022 року жінка погодилась на пропозицію окупаційної адміністрації щодо працевлаштування. Вона отримала посаду «и. о. специалиста отдела персонифицированого учета и автоматической обработки информации Управления труда и социальной политики ВГА Купянского района» за відповідним наказом "глави" псевдооргану влади.

Під час своєї служби вона приймала громадян, що зверталися з проханням про матеріальну допомогу від Російської Федерації, та складала звіти про результати своєї роботи.

Після звільнення території від окупантів жінка намагалася приховатися у великому місті, переїхавши до Харкова. Проте її виявили правоохоронці.

Жінці повідомлено про підозру 51-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одну колаборантку, яка добровільно співпрацювала з незаконною владою держави-агресора.

Тэги:  колаборант, харків
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