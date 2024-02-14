14.02.2024 12:40 Віталій Хінєвіч

Українську інженерно-педагогічну академію приєднають до ХНУ імені В. Н. Каразіна: роз'яснення Кабміну

13 лютого Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про реорганізацію Української інженерно-педагогічної академії» (УІПА).

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.

Це рішення означає, що академію невдовзі приєднають до одного з визнаних лідерів української вищої освіти — Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (ХНУ).

Також зазначається, що таке рішення ухвалено в контексті модернізації мережі ЗВО, що є важливим завданням Стратегії розвитку вищої освіти в Україні.

«Надалі це сприятиме створенню потужних університетів, які зможуть задовольняти потреби регіонального ринку праці та створювати більше можливостей здобуття якісної вищої освіти, розвивати важливі для держави напрями підготовки фахівців»,- йдеться у повідомленні.

У свою чергу, на сайті Урядового порталу зазначають, що УІПА один з осередків педагогічної підготовки майстрів виробничого навчання для закладів професійно-технічної освіти, розвиток яких є серед пріоритетів Міністерства освіти і науки.

«Проте брак ресурсів не дає УІПА змоги розвивати цей напрям повноцінно, штовхаючи до впровадження непрофільних спеціальностей і розмиття місії академії. Приєднання до ХНУ дасть можливість академії в новому статусі сфокусуватися саме на якісній підготовці педагогів для професійної (професійно-технічної) освіти»,- сказали у Кабміні.

У самому ж УІПА раніше зверталося до МОН з вимогою пояснень щодо злиття навчальних закладів. «Нам не зрозуміло, чому вибір щодо «об’єднання» з іншим закладом випав на наш заклад? З початку повномасштабного вторгнення ворога на територію України, від якого потерпав чи не найбільше Харків, більшість викладачів залишалася в місті і робили все, щоб підтримувати викладачів і студентів, поновити освітній процес. З вересня 2022 року до навчального закладу повернулися всі викладачі і адміністративно-обслуговуючий персонал. Незважаючи на те, що освітній процес відбувається в онлайн-режимі, більшість здобувачів беруть особисту участь в різних волонтерських заходах: активно працює студентський коворкінг, ведеться активна діяльність з розроблення проєктів з відновлення України в післявоєнний час»,- йдеться у тексті звернення до МОН на сайті УІПА.

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