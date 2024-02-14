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14.02.2024  12:15   Віталій Хінєвіч

На Харківщині медики реанімували чоловіка

У пацієнта настала клінічна смерть у результаті легеневої емболії.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на КНП ХОР "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".
 
13 лютого о 18:08 надійшов екстрений виклик до чоловіка 73 років. По прибуттю було  констатовано клінічну смерть внаслідок легеневої емболії. Результатом вчасно розпочатих реанімаційних заходів - стало відновлення вітальних функцій. 
 
Успішну реанімацію провела бригада ЕМД №903 у такому складі : лікар Алексеєнко Дмитро, фельдшер Богданова Оксана, водій Марков Геннадій. 
 
Хворого шпиталізовано до лікувального закладу.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що медики Харкова врятували два життя.
 
Тэги:  харків, медицина
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