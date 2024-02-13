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13.02.2024  10:45   Рита Парфенова

Медики Харкова врятували два життя

Мешканці Харкова, які зазнали клінічної смерті, врятовані лікарями швидкої допомоги.

бригада емд

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф", бригади швидкої медичної допомоги врятували два життя, показавши високий рівень професіоналізму та готовності діяти в найбільш критичний момент.

8 лютого о 10:47 рятувальники отримали виклик щодо стану жінки віком 77 років. По прибуттю на місце, лікар з МНС Олеся Ткачук, фельдшер Геннадій Гудім та водій Сергій Зубчик зіткнулися з гострим інфарктом міокарда типу STEMI та кардіогенним шоком. За 20 хвилин по прибуттю, жінка зазнала раптової зупинки кровообігу. Завдяки реанімаційній допомозі життя пацієнтки було врятоване.

бригада емд

Того ж дня о 20:54 чоловік 28 років опинився у критичному стані через раптову зупинку кровообігу, що призвело до клінічної смерті. Успішну реанімацію проведено бригадою ЕМД 410 у складі фельдшерів Анастасії Сапронової та Данила Корчака, разом з водієм Сергієм Ножем.

Обидва пацієнти були госпіталізовані до медичних закладів для подальшого лікування та відновлення.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові медична бригада подолала клінічну смерть та врятувала життя.

Тэги:  медицина, швидка допомога, харків
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