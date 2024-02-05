05.02.2024 19:27 Рита Парфенова

У Харкові медична бригада подолала клінічну смерть та врятувала життя

У Харкові чоловік, який зазнав клінічної смерті, врятований швидкою допомогою.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

4 лютого 2024 року о 17:30 надійшов екстрений виклик до чоловіка 72 років, який перебував у безсвідомості.

Без зволікань бригада 909 у складі фельдшера Сергія Гербіна, медичного брата Данила Докторовича та водія Олександра Шишкіна вирушила на виклик. Після прибуття на місце вони констатували клінічну смерть та негайно розпочали реанімаційні заходи з використанням апарату Lucas - електричної системи компресій грудної клітки, наданого польськими партнерами.

Бригада проявила високий рівень кваліфікації, провівши інтубацію трахеї для забезпечення прохідності дихальних шляхів та надала всю необхідну медичну допомогу.

Реанімаційні заходи призвели до відновлення спонтанного кровообігу. Хворого, знаходячи його у стабільному стані, було госпіталізовано до лікувального закладу.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram