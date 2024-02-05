ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили 8 атак ворога

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

В районі населеного пункту Степова Новоселівка (Харківська область) противник здійснив авіаційний удар.

Дворічна,

Синьківка,

Петропавлівка,

Іванівка,

Берестове,

Ветеринарне,

Нестерне,

Комісарове.

Понад 15 населених пунктів опинилися під артилерійським та мінометним обстрілом, серед них:На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 8 атак біля Синьківки (Харківська область), де ворог намагався прорвати оборону.

На Слобожанському напрямку ворожі сили продовжують утримувати свою військову присутність у прикордонних районах. Здійснюючи диверсійно-розвідувальні операції, противник не припиняє обстрілів населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 лютого 2024 року.