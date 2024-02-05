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05.02.2024  19:54   Рита Парфенова

ЗСУ на Куп’янському напрямку відбили 8 атак ворога

Про стан бойових дій на Харківщині ввечері 5 лютого 2024 року поінформували у Генштабі ЗСУ.

війна в україні

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна.

В районі населеного пункту Степова Новоселівка (Харківська область) противник здійснив авіаційний удар.

Понад 15 населених пунктів опинилися під артилерійським та мінометним обстрілом, серед них:
  • Дворічна,
  • Синьківка,
  • Петропавлівка,
  • Іванівка,
  • Берестове,
  • Ветеринарне,
  • Нестерне,
  • Комісарове.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 8 атак біля Синьківки (Харківська область), де ворог намагався прорвати оборону.

На Слобожанському напрямку ворожі сили продовжують утримувати свою військову присутність у прикордонних районах. Здійснюючи диверсійно-розвідувальні операції, противник не припиняє обстрілів населених пунктів з території російської федерації та нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 1 лютого 2024 року.

Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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