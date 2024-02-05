На Харківщині рибоохоронний патруль попередив понад 80 тисяч гривень збитків

Третього лютого 2024 року державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля, у співпраці з суб'єктом господарювання, здійснили рейд на Рогозянському водосховищі в Богодухівському районі. Під час цього заходу було виявлено та вилучено заборонені знаряддя лову - 3 раколовки загальною довжиною 10,5 метра.

Водні біоресурси (раки – 6 екз., окунь – 21 екз.), які опинилися у цих знаряддях, були повернуті у середовище існування. Цим було попереджено збитки рибному господарству України на суму понад 86 394 гривень.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області нагадує, що на водних об’єктах триває нерестова заборона, і повністю заборонений вилов водних біоресурсів шляхом різновидів рибальства та навігація на водних судах. Ця заборона діє до закінчення дії воєнного стану відповідно до рішення Регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року.