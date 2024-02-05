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05.02.2024  20:30   Рита Парфенова

На Харківщині рибоохоронний патруль попередив понад 80 тисяч гривень збитків

На Харківщині інспектори патруля виявили заболонені знарядді дову та відпустили вилов у водоймище.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом першої половини січня на водоймах Харківщини зафіксовано понад 30 порушень.
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.

Третього лютого 2024 року державні інспектори Харківського рибоохоронного патруля, у співпраці з суб'єктом господарювання, здійснили рейд на Рогозянському водосховищі в Богодухівському районі. Під час цього заходу було виявлено та вилучено заборонені знаряддя лову - 3 раколовки загальною довжиною 10,5 метра.

Водні біоресурси (раки – 6 екз., окунь – 21 екз.), які опинилися у цих знаряддях, були повернуті у середовище існування. Цим було попереджено збитки рибному господарству України на суму понад 86 394 гривень.

Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Харківській області нагадує, що на водних об’єктах триває нерестова заборона, і повністю заборонений вилов водних біоресурсів шляхом різновидів рибальства та навігація на водних судах. Ця заборона діє до закінчення дії воєнного стану відповідно до рішення Регіональної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 24 червня 2022 року.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом першої половини січня на водоймах Харківщини зафіксовано понад 30 порушень.

 

Тэги:  риба. харків
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