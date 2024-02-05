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05.02.2024  21:17   Рита Парфенова

У Харкові юнак пішов з дому, щоб уникнути рутини

Ювенальні поліцейські міста Харків виявили зниклого підлітка.

Ювенальні поліцейські Харкова розшукали зниклого хлопця

Як повідомляє РЕДПОСТ, інцидент стався 5 лютого 2024 року. Інформація про зникнення 16-річного хлопця надійшла до Харківського районного управління поліції № 1.

Згідно отриманої інформації, підліток сам покинув своє місце проживання. Повідомлення правоохоронці встановили, що раніше хлопець не мав жодних практик залишення домівки, і в родині не зафіксовано жодних конфліктів.

Завдяки швидкій реакції поліцейських та їх діям зниклого підлітка знайшли та доставили назад до його дому. За словами самого хлопця, він покинув батьківський будинок через нудьгу від одноманітного життя.

З учасниками події була проведена профілактична робота для уникнення подібних ситуацій у майбутньому. Важливо відзначити, що здоров'ю та безпеці підлітка нічого не загрожує.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині розшукують зниклу безвісті 75-річну Валентину Третяк.

 

Тэги:  розшук, харків
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