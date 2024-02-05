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05.02.2024  21:33   Дмитро Колонєй

Екзотичні смажені банани в кокосовій паніровці

Перед таким десертом не зможуть встояти як дорослі, так і діти.

 
Як пише РЕДПОСТ, смажені банани можна додати в скарбничку до екзотичних десертів.
 

Смажені банани в кокосовій паніровці

 

Продукти:

 

  • 4 банани,
  • 1 ч. л. ваніліну,
  • 1/2 склянки борошна,
  • 1/2 склянки кокосової стружки,
  • 1/2 склянки панірувальних сухарів,
  • 2 яйця.

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Збити яйця з ваніліном або ванільним цукром.
  2. Змішати сухарі та кокосову стружку.
  3. Нарізати банани середніми шматочками.
  4. Обваляти їх у борошні.
  5. Вмочити в яйце.
  6. Обваляти в паніровці.
  7. Обсмажити банани у фритюрі у великій кількості олії до рум'яності.
  8. Викласти на паперові серветки.
 
Тэги:  рецепт, десерт, банани, борошно, яйця
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