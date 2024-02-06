    
Главная Цього дня Погода Прогноз погоди у Харкові на 6 лютого
06.02.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опади (сніг, мокрий сніг), слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.

Вдень без істотних опадів.

Вітер вночі північно-західний, 9–14 м/с; вдень південно-західний, 7–12 м/с.

Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 1–3° тепла.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Народні прикмети

  • Цей день вважали переломом зими, і за ним прогнозували погоду на майбутню весну.
  • Рідкісні та високі хмари на світлому небі віщують швидке потепління.
  • Сонячний день обіцяє ранню весну.
  • Безвітряна погода віщує посушливу другу половину липня.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
05.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 5 лютого 04.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 4 лютого 03.02 Погода Прогноз погоди у Харкові на 3 лютого
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 