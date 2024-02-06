Прогноз погоди у Харкові на 6 лютого

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 лютого очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опади (сніг, мокрий сніг), слабке налипання мокрого снігу, слабка хуртовина.
Вдень без істотних опадів.
Вітер вночі північно-західний, 9–14 м/с; вдень південно-західний, 7–12 м/с.
Температура повітря: вночі 1–3° морозу, вдень 1–3° тепла.
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Великий ризик витратити надто багато енергії на досягнення будь-якої мети, тож на інші справи може вже не залишитися ні сил, ні бажання. Тому, перш ніж надриватися, подумайте, а чи така важлива поставлена мета?
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Без опадів.
Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.
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