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16.01.2024  11:15   Віталій Хінєвіч

Зниклу жінку розшукують у Харківській області

Працівники Лозівського районного відділу поліції встановлюють місцезнаходження Валентини Третяк, 1949 року народження, передає РЕДПОСТ .

 
12 січня 75-річна мешканка міста Лозова пішла з дому в невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернулась. Встановлено, що жінка постійно блукає містом. Неодноразово уходила з дому та йшла в напрямку міста Павлоград Дніпропетровської області.
 
Прикмети: зріст близько 170 сантиметрів, сиве коротке волосся, худорлявої статури. Має психічні розлади. На жінці була шапка з помпоном білого кольору.
 
Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо місцезнаходження жінки, просимо звертатись за телефонами: «102», 0574590064, 0667084960 чи іншим зручним способом.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що чоловік у Харківській області підірвався на міні.
 
Тэги:  події, харків
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