16.01.2024 11:05 Віталій Хінєвіч

На Харківщині викрили жінку, яка співпрацювала з окупантами

Дізнанням встановлено, що після незаконного вторгнення збройних сил рф на територію Куп’янського району підозрювана добровільно пішла на співпрацю з ворогом.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У червні 2022 року мешканка м. Куп’янськ обійняла посаду «и. о. главного специалиста сектора льготных категорий населения управления труда и социальной политики Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области».

Колаборантка здійснювала прийом громадян, які звертались до псевдооргану влади для отримання пільг, формувала особисті справи і готувала службову документацію у відповідності до законодавства рф.

Наразі підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 62-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині виявлено колаборантку , яка відповідала за перетин російських блокпостів.