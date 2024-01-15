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15.01.2024  18:02   Рита Парфенова

На Харківщині виявлено колаборантку, яка відповідала за перетин російських блокпостів

Під час окупації міста Куп’янськ жінка добровільно обійняла посаду у тимчасовій російскій адміністрації.

колаборант
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Під час дізнання встановлено, що жінка погодилася співпрацювати з окупантами. У червні 2022 року вона обійняла посаду «в. о. спеціаліста відділу сільського господарства і продовольства Тимчасової цивільної адміністрації Куп'янського району Харківської області» за рішенням псевдооргану влади.

Колаборантка відповідала за формування списків працівників фермерських господарств району, щоб забезпечити їх пересування через блокпости, облаштовані російськими загарбниками.

колаборант

Дізнавачі Куп’янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області повідомили 47-річній жінці про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає можливе позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років, а також конфіскацію майна.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині повідомили про підозру жінці, яка виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.
Тэги:  колаборант, харків, агрессия россии
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