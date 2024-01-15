Автобус з Фінляндії почав курсувати Харковом (фото)

До Харкова прибула партія автобусів із Фінляндії. Один з автобусів курсуватиме 96 маршрутом, що з’єднує ст.м «Університет» та П’ятихатки, другий виїде на 204 маршрут.
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Постарайтеся стримувати бажання повчати, інакше засмутите і себе, і інших. Найкраще виявити свої організаторські таланти на роботі чи вдома.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
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