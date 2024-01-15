15.01.2024 17:28

Автобус з Фінляндії почав курсувати Харковом (фото)

До Харкова прибула партія автобусів із Фінляндії. Один з автобусів курсуватиме 96 маршрутом, що з’єднує ст.м «Університет» та П’ятихатки, другий виїде на 204 маршрут.





Автобуси стилізували під харківські «Карсани», повідомляє Автобуси стилізували під харківські «Карсани», повідомляє РЕДПОСТ.

"Цей автобус приїхав до нас з міста Турку Фінської Республіки. До речі, фіни самі нам його привезли. Їхні водії приїхали за кермом цих двох автобусів.

Автобуси 2007 року. Ми їх приблизно місяць готували до роботи в лінії. І сьогодні він перший день як вийшов на 96 автобусний маршрут. Цей маршрут починається від станції метро «Університет» і йде на П’ятихатки.

На сьогодні там дуже мало автобусів. Інтервал доволі великий. Щоб його скоротити, ми вирішили цей автобус поставити саме на цей маршрут" - розповідає Владислав Приймак, директор КП "Салтівське трамвайне депо"



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