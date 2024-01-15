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15.01.2024  17:28   

Автобус з Фінляндії почав курсувати Харковом (фото)

До Харкова прибула партія автобусів із Фінляндії. Один з автобусів курсуватиме 96 маршрутом, що з’єднує ст.м «Університет» та П’ятихатки, другий виїде на 204 маршрут.

Харьков, автобус

Автобуси стилізували під харківські «Карсани», повідомляє РЕДПОСТ.
 
"Цей автобус приїхав до нас з міста Турку Фінської Республіки. До речі, фіни самі нам його привезли. Їхні водії приїхали за кермом цих двох автобусів.
Автобуси 2007 року. Ми їх приблизно місяць готували до роботи в лінії. І сьогодні він перший день як вийшов на 96 автобусний маршрут. Цей маршрут починається від станції метро «Університет» і йде на П’ятихатки.
На сьогодні там дуже мало автобусів. Інтервал доволі великий. Щоб його скоротити, ми вирішили цей автобус поставити саме на цей маршрут" - розповідає Владислав Приймак, директор КП "Салтівське трамвайне депо"


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Тэги:  харків, автобус, фінляндія
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