У Харкові чекають на сильний мокрий сніг

Синоптики прогнозують у Харкові та області снігопад та мокрий сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Вранці та вдень 16 січня по області та місту очікуються: значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Це відповідає I-му, жовтому рівню небезпечності.
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З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Уночі можливий дрібний сніг. Вранці він стихне, та більше цього дня опади не розпочнуться.
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