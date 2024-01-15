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15.01.2024  16:59   Рита Парфенова

У Харкові чекають на сильний мокрий сніг

Синоптики прогнозують у Харкові та області снігопад та мокрий сніг.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці та вдень 16 січня по області та місту очікуються: значний сніг, мокрий сніг, налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Це відповідає I-му, жовтому рівню небезпечності.

Водіїв та пішоходів закликають бути уважними та обережними.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські синоптики та правоохоронці надали необхідні поради щодо пересуванню у негоду.
Тэги:  негода, харків
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