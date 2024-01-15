15.01.2024 14:35 Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінці, яка співпрацювала з окупантами, повідомили про підозру

На займаній посаді жінка виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

З травня минулого року підозрювана працювала «начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району». На посаді зловмисниця перебувала до вересня минулого року.

Викрили в колабораційній діяльності 55-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

15 січня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.

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