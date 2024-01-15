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15.01.2024  14:35   Віталій Хінєвіч

На Харківщині жінці, яка співпрацювала з окупантами, повідомили про підозру

На займаній посаді жінка виконувала розпорядження голови тимчасової окупаційної військово-цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
З травня минулого року підозрювана працювала «начальником управління по відновленню об’єктів інфраструктури адміністрації міста Ізюм та Ізюмського району». На посаді зловмисниця перебувала до вересня минулого року.
 
Викрили в колабораційній діяльності 55-річну місцеву мешканку працівники Ізюмського районного управління поліції. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
 
15 січня дізнавачі Ізюмського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури повідомили жінці про підозру у скоєнні злочину.
 
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Тэги:  агрессия россии, харків
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