    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події ДТП на Харківщині: семеро травмованих, серед них дитина
15.01.2024  11:15   Віталій Хінєвіч

ДТП на Харківщині: семеро травмованих, серед них дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 грудня на трасі «Харків – Суми».

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
14 січня близько 19:50 на трасі “Харків-Суми” на виїзді з міста Богодухів сталося зіткнення автомобілей “Chevrolet” та “ВАЗ-2108”. Попередньо встановлено, що 44-річний водій “ВАЗ-2108” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області.
 
В результаті ДТП постраждали водій “Chevrolet” його 42-річна дружина та 12-річна донька. Водій “ВАЗ” та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження. Транспорті засоби поміщені на майданчик тимчасового затримання. 
 
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
 
Тэги:  дтп, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.01 Надзвичайні події ДТП у Харкові: п'яна водійка "поцілувалася" із стовпом 07.01 Надзвичайні події На Харківщині через ожеледицю вантажівка зіткнулася із двома легковиками 05.01 Надзвичайні події Рятувальники Харкова деблокували постраждалого з понівеченого авто (фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 