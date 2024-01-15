15.01.2024 11:15 Віталій Хінєвіч

ДТП на Харківщині: семеро травмованих, серед них дитина

Дорожньо-транспортна пригода сталася 14 грудня на трасі «Харків – Суми».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

14 січня близько 19:50 на трасі “Харків-Суми” на виїзді з міста Богодухів сталося зіткнення автомобілей “Chevrolet” та “ВАЗ-2108”. Попередньо встановлено, що 44-річний водій “ВАЗ-2108” виїхав на смугу зустрічного руху та допустив лобове зіткнення з іншим авто під керуванням 41-річного мешканця Сумської області.

В результаті ДТП постраждали водій “Chevrolet” його 42-річна дружина та 12-річна донька. Водій “ВАЗ” та троє його пасажирів також отримали тілесні ушкодження. Транспорті засоби поміщені на майданчик тимчасового затримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

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