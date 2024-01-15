15.01.2024 10:45 Віталій Хінєвіч

Відпрацювали фактично 18 тисяч заявок: підсумки роботи КП «Харківспецбуд» за 2023 рік

Торік працівники підприємства відпрацювали майже 18 тис. заявок, які надійшли до Департаменту житлово-комунального господарства.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

З 18 тисяч заявок , понад 9 тис. стосувалися аварійних робіт всередині будинків, відновлення покрівель і усунення наслідків обстрілів.

Загалом бригади КП «Харківспецбуд» закрили понад 15 тис. кв. м контурів у 781 будинку, а також відновили близько 50 тис. кв. м покрівлі.

«Великий обсяг робіт виконали з очищення покрівель, підвалів і технічних поверхів. Це ті роботи, без яких неможливі подальші ремонти», - розповіли на підприємстві.

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