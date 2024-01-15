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15.01.2024  10:45   Віталій Хінєвіч

Відпрацювали фактично 18 тисяч заявок: підсумки роботи КП «Харківспецбуд» за 2023 рік

Торік працівники підприємства відпрацювали майже 18 тис. заявок, які надійшли до Департаменту житлово-комунального господарства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
З 18 тисяч заявок, понад 9 тис. стосувалися аварійних робіт всередині будинків, відновлення покрівель і усунення наслідків обстрілів.
 
Загалом бригади КП «Харківспецбуд» закрили понад 15 тис. кв. м контурів у 781 будинку, а також відновили близько 50 тис. кв. м покрівлі.
 
«Великий обсяг робіт виконали з очищення покрівель, підвалів і технічних поверхів. Це ті роботи, без яких неможливі подальші ремонти», - розповіли на підприємстві.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків'янам нагадують про необхідність мати запас води.
 
Тэги:  жкг, харків
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