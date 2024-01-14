Харків'янам нагадують про необхідність мати запас води

Як пвідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство вказує на те, що раптові ракетні удари можуть спричинити серйозні пошкодження критичній міській інфраструктурі, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. Це може призвести до тимчасових перебоїв у водопостачанні в повному обсязі.

У випадках екстрених ситуацій «Харківводоканал» вживає всі необхідні заходи та мобілізує ресурси для того, щоб забезпечити містян водою. Однак важливо, щоб мешканці міста також самі піклувалися про те, щоб у них завжди був необхідний запас води в разі непередбачених обставин.

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