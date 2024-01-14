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14.01.2024  17:30   Рита Парфенова

Харків'янам нагадують про необхідність мати запас води

«Харківводоканал» турбується про жителів Харкова та робить акцент на важливості мати достатній запас води для власних потреб.

харківводоканал

Як пвідомляє РЕДПОСТ, комунальне підприємство вказує на те, що раптові ракетні удари можуть спричинити серйозні пошкодження критичній міській інфраструктурі, зокрема, водопровідно-каналізаційному господарству. Це може призвести до тимчасових перебоїв у водопостачанні в повному обсязі.

У випадках екстрених ситуацій «Харківводоканал» вживає всі необхідні заходи та мобілізує ресурси для того, щоб забезпечити містян водою. Однак важливо, щоб мешканці міста також самі піклувалися про те, щоб у них завжди був необхідний запас води в разі непередбачених обставин.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківські комунальники усунули 12 аварій на трубопроводах.
Тэги:  вода, харків
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