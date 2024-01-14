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14.01.2024  16:17   Рита Парфенова

Як виглядає зерносховище, зруйноване російською авіабомбою на Харківщині (фото)

Літак сил російської федерації вдарив по сільгосппідприємству в Вовчанську, скинувши авіабомби на зерносховище.

Новини Харкова: росія скинула дві авіабомби на зерносховище у Вовчанську
 
Про це розповів начальник Слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов, передає РЕДПОСТ.

Він повідомив, що наслідком атаки стали не лише втрати врожаю, але й повна руйнація приміщень.

Інцидент стався вночі, коли на об'єкті перебували лише охоронці. На щастя, через це вдалося уникнули жертв серед персоналу. Дві авіабомби, керовані з висоти, сильно пошкодили зерносховище та будівлю для обробки зерна.

Новини Харкова: росія скинула дві авіабомби на зерносховище у Вовчанську Новини Харкова: росія скинула дві авіабомби на зерносховище у Вовчанську

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, здійснюючи розслідування щодо цього порушення міжнародного права та норм гуманітарного закону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині, де приватні будинки та сільськогосподарське підприємство отримали пошкодження внаслідок ударів, завданих керованими авіабомбами.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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