Як виглядає зерносховище, зруйноване російською авіабомбою на Харківщині (фото)

Він повідомив, що наслідком атаки стали не лише втрати врожаю, але й повна руйнація приміщень.

Інцидент стався вночі, коли на об'єкті перебували лише охоронці. На щастя, через це вдалося уникнули жертв серед персоналу. Дві авіабомби, керовані з висоти, сильно пошкодили зерносховище та будівлю для обробки зерна.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група та вибухотехніки, здійснюючи розслідування щодо цього порушення міжнародного права та норм гуманітарного закону.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині, де приватні будинки та сільськогосподарське підприємство отримали пошкодження внаслідок ударів, завданих керованими авіабомбами.