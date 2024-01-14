Ворог вдарив керованими авіабомбами по містах та селах Харківщини: зруйновано підприємство, пошкоджені приватні будинки (фото)

Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині, де приватні будинки та сільськогосподарське підприємство отримали пошкодження внаслідок ударів, завданих керованими авіабомбами.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 14 січня приблизно о 01:30 окупанти вчинили удари керованими авіаційними бомбами (КАБ) по місту Вовчанськ Чугуївського району. В результаті обстрілу пошкоджені два ангари та технічний об'єкт місцевого сільгосппідприємства. На щастя, немає звітів про потерпілих. Однак внаслідок обстрілів виникли перебої з електропостачанням, але живлення вже відновлено.
Протягом суботи, 13 січня, інформації про постраждалих наслідок ворожих обстрілів не надходила. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися населені пункти:
Також піддавалися обстрілам села Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Згідно із законом та звичаями війни, слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 січня 2024 року.
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