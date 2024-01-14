14.01.2024 09:39 Рита Парфенова

Ворог вдарив керованими авіабомбами по містах та селах Харківщини: зруйновано підприємство, пошкоджені приватні будинки (фото)

Слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині, де приватні будинки та сільськогосподарське підприємство отримали пошкодження внаслідок ударів, завданих керованими авіабомбами.





Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, 14 січня приблизно о 01:30 окупанти вчинили удари керованими авіаційними бомбами (КАБ) по місту Вовчанськ Чугуївського району. В результаті обстрілу пошкоджені два ангари та технічний об'єкт місцевого сільгосппідприємства. На щастя, немає звітів про потерпілих. Однак внаслідок обстрілів виникли перебої з електропостачанням, але живлення вже відновлено.



Протягом суботи, 13 січня, інформації про постраждалих наслідок ворожих обстрілів не надходила. Зокрема, під ворожим вогнем опинилися населені пункти:

в 09:30 село Веселе Харківського району було обстріляне керованими авіаційними бомбами (КАБ), в результаті чого пошкоджений приватний будинок;

близько 13:00 того ж дня окупанти обстріляли село Івашки Богодухівського району, що призвело до пошкодження трьох житлових будинків, автомобілів і господарських споруд;

о 14:00 ворог здійснив обстріл селища Золочів Богодухівського району з мінометів.

Також піддавалися обстрілам села Гатище, Плетенівка, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.





На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки. Згідно із законом та звичаями війни, слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 14 січня 2024 року.