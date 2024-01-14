14.01.2024 09:46 Рита Парфенова

Ігор Терехов святкує день народження

14 січня святкує день народження Харківській міський голова Ігор Терехов



Фото: РЕДПОСТ

Харківська міська рада та її виконавчий комітет вітають міського голову Ігоря Терехова з днем народження, який він святкує 14 січня, повідомляє РЕДПОСТ.



«Шановний Ігорю Олександровичу!



Упродовж багатьох років ми знаємо Вас як талановитого менеджера і керівника, порядну людину та справжнього патріота Харкова та України. В мирний час ми разом займалися розвитком нашого рідного міста. І наполегливо працювали над тим, щоб життя харків'ян було кращим, комфортнішим і безпечнішим.

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На жаль, повномасштабна війна зруйнувала багато планів, але наша головна мета залишається незмінною - зробити Харків взірцем міста майбутнього. Ми впевнені, що під Вашим керівництвом місто-герой Харків з гідністю пройде всі випробування та втілить у життя найамбітніші плани.

Дякуємо Вам за сумлінну щоденну роботу! Бажаємо Вам міцного здоров’я, невичерпної енергії, сил, успіхів та здійснення усіх задумів!» - говориться у привітанні.