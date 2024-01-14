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14.01.2024  10:48   Рита Парфенова

На Харківщині до поліції зателефонував чоловік, який вбив знайомого

Мешканця міста Ізюм звинуватили у вбивстві під час сварки, повідомляють слідчі Харківщини.

Новини Харкова: Злочинець вбив знайомого ножем, а потім сам викликав поліцію
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ГУ Нацполіції, слідчі Харківщини оголосили про підозру чоловікові у вбивстві під час сварки.
 
За інформацією, вранці 12 січня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про вбивство. Чоловік, який телефонував, зізнався, що він і є вбивцею.
 
На місце події вирушили керівництво та слідчо-оперативна група. При огляді місця правопорушення знайшли тіло 29-річного мешканця міста Ізюм зі слідами насильницької смерті. Також у будинку затримали 37-річного підозрюваного.
 
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Зловмисник визнав, що між ним та його знайомим виник конфлікт, після чого він пішов. Але невдовзі повернувся розлючений та кілька разів вдарив потерпілого кухонним ножем. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік загинув на місці.
 
Затриманого відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюють за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вирішується. У разі визнання винуватим, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що судитимуть харків'янина, який вбив родину на Північній Салтівці.

 

Тэги:  вбивство, харків
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