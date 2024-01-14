14.01.2024 10:48 Рита Парфенова

На Харківщині до поліції зателефонував чоловік, який вбив знайомого

Мешканця міста Ізюм звинуватили у вбивстві під час сварки, повідомляють слідчі Харківщини.

За інформацією, вранці 12 січня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про вбивство. Чоловік, який телефонував, зізнався, що він і є вбивцею.

На місце події вирушили керівництво та слідчо-оперативна група. При огляді місця правопорушення знайшли тіло 29-річного мешканця міста Ізюм зі слідами насильницької смерті. Також у будинку затримали 37-річного підозрюваного.

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Зловмисник визнав, що між ним та його знайомим виник конфлікт, після чого він пішов. Але невдовзі повернувся розлючений та кілька разів вдарив потерпілого кухонним ножем. Внаслідок отриманих травм 29-річний чоловік загинув на місці.

Затриманого відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюють за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою вирішується. У разі визнання винуватим, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років.