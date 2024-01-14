14.01.2024 11:38 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 січня 2024 року радіаційний фон становить:

Золочів - 12

Харків - 12

Богодухів - 13

Коломак - 11

Великий Бурлук - 13

Печеніги - 13

Слобожанське - 11

Куп’янськ - 12

Красноград - 12

Лозова - 11

Ізюм -14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 13 січня 2024 року.