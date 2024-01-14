Який радіаційний фон в Харкові та області на 14 січня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 14 січня 2024 року радіаційний фон становить:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25мкР/год.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 13 січня 2024 року.
Комментариев: 0
Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
влажность:
давление:
ветер: