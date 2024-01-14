На Харківщині ворожий обстріл відбив голову пам'ятнику воїнам Другої світової (фото)

Село Одноробівка Золочівської громади Харківської області потрапило під обстріл артилерією з боку російських окупантів.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині, де приватні будинки та сільськогосподарське підприємство отримали пошкодження внаслідок ударів, завданих керованими авіабомбами.
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Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
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