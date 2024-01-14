На Харківщині ворожий обстріл відбив голову пам'ятнику воїнам Другої світової (фото)

Інформацію про це надав селищний голова Золочівського, Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ,

За його даними, обстріли сталися близько 23:00 13 січня. Внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків, господарські споруди, електро- та газомережі. Також було зруйновано пам'ятник воїнам Другої світової війни.

На щастя, в результаті обстрілів немає жертв або поранених серед місцевих мешканців.

Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.