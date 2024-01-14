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14.01.2024  12:03   Рита Парфенова

На Харківщині ворожий обстріл відбив голову пам'ятнику воїнам Другої світової (фото)

Село Одноробівка Золочівської громади Харківської області потрапило під обстріл артилерією з боку російських окупантів.

Наслідки обстрілу села Одноробівка Золочівської громади Харківської області 13 січня 2024 року

Інформацію про це надав селищний голова Золочівського, Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ,

За його даними, обстріли сталися близько 23:00 13 січня. Внаслідок атаки пошкоджено вісім будинків, господарські споруди, електро- та газомережі. Також було зруйновано пам'ятник воїнам Другої світової війни.

Наслідки обстрілу села Одноробівка Золочівської громади Харківської області 13 січня 2024 року

На щастя, в результаті обстрілів немає жертв або поранених серед місцевих мешканців.

Наразі фахівці працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що слідчі зафіксували наслідки воєнних злочинів окупантів на Харківщині, де приватні будинки та сільськогосподарське підприємство отримали пошкодження внаслідок ударів, завданих керованими авіабомбами.

Наслідки обстрілу села Одноробівка Золочівської громади Харківської області 13 січня 2024 року

Наслідки обстрілу села Одноробівка Золочівської громади Харківської області 13 січня 2024 року

Наслідки обстрілу села Одноробівка Золочівської громади Харківської області 13 січня 2024 року

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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