У передмісті Харкова зник чоловік, який потребує медичної допомоги

У Харкові та області розшукують 25-річного Антона Коваля.
UPD Знайдено, живий
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ПРЗ "Мілена", 13 січня 2024 року у проміжок часу між 16.00 та 17.00 пішов із дому мешканець села Черкаська Лозова Харківського району 25-річний Антон Коваль. До теперішнього часу його місцеперебування невідоме.
Зріст чоловіка 170 см, худорлявої статури, каштанове волосся, сірі очі. Особливі прикмети: родимка на підборідді зліва.
Був одягнений у камуфляжку куртку, сині штани, сіру шапку грубої в'язки, коричневі чоботи на шнурках.
Чоловік потребує медичної допомоги.
Прохання до всіх, хто знає, де знаходиться Антон Коваль або бачив його, відгукнутися, зателефонувати за номерами 068 777-0-112 або 102.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що під Харковом хлопець пішов з дому, поки опікунка виносила сміття.
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Сьогодні багато що може виходити легше звичайного, як би само собою. Скористайтеся цим шансом, щоб потім не шкодувати про втрачені можливості.
Протягом усього дня у Харкові буде триматися хмарна погода. Протягом усього дня очікується дрібний сніг, який ввечері піде сильніше.
Сьогодні кожен може дозволити собі ще раз зустріти наступ нового року – завдяки розбіжності юліанського та григоріанського календаря.
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