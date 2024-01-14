Чоловік у масці пограбував магазин під Харковом

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області , зловмисник, який був в масці, увірвався до закладу, погрожуючи ножем, і викрав 200 гривень з каси перед тим, як швидко втекти з місця події.

Після отримання повідомлення від продавчині, поліцейські Чугуївського районного управління взялись за проведення оперативно-слідчих дій. За лічені години вони зуміли затримати чоловіка, який виявився 52-річним місцевим мешканцем, раніше судимим за майнові злочини.

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Затриманому оголошено підозру у скоєнні розбою, за що може бути накладено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років із конфіскацією майна. Речові докази вже вилучено та направлено на експертне дослідження.