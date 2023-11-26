У Харкові пограбували «Швидко Гроші»: подробиці від поліції (фото)

Харківська поліція затримала зловмисника за розбійний напад на фінансову установу
25 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні «Швидко Гроші» по вулиці Полтавський шлях сталося пограбування. Погрожуючи пістолетом, невідомий змусив жінку віддати понад 23 тисячі гривень, які зберігалися у сейфі.
В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції встановили місцезнаходження та затримали зловмисника. Ним віявився 31-річний харків’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.
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