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26.11.2023  19:18   Рита Парфенова

У Харкові пограбували «Швидко Гроші»: подробиці від поліції (фото)

Харківська поліція затримала зловмисника за розбійний напад на фінансову установу

Харківська поліція затримала зловмисника за розбійний напад на фінансову установу
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

25 листопада до поліції надійшло повідомлення про те, що у приміщенні «Швидко Гроші» по вулиці Полтавський шлях сталося пограбування. Погрожуючи пістолетом, невідомий змусив жінку віддати понад 23 тисячі гривень, які зберігалися у сейфі.

В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівники поліції встановили  місцезнаходження  та  затримали зловмисника. Ним віявився 31-річний харків’янин, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Харківська поліція затримала зловмисника за розбійний напад на фінансову установу

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові правоохоронці встановили зловмисника, який під приводом встановлення дверей укладав договори з потерпілими, а потім зникав.
 
Харківська поліція затримала зловмисника за розбійний напад на фінансову установу Харківська поліція затримала зловмисника за розбійний напад на фінансову установу

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  пограбування, харків
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