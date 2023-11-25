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25.11.2023  12:55   Віталій Хінєвіч

Укладав договори, брав гроші та зникав: у Харкові виявили зловмисника

У Харкові чоловік укладав договори на встановлення дверей, після чого зникав, не виконавши зобов'язань.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
У Харкові правоохоронці встановили зловмисника, який під приводом встановлення дверей укладав договори з потерпілими. 
 
Після чого він зникав з отриманими коштами та не виконував договірні зобов’язання.
 
Таким чином порушник заволодів грошима громадян на загальну суму близько 73 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби оператори «102» поліції Харківщини зареєстрували 807 повідомлень від громадян.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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