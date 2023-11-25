25.11.2023 12:55 Віталій Хінєвіч

Укладав договори, брав гроші та зникав: у Харкові виявили зловмисника

У Харкові чоловік укладав договори на встановлення дверей, після чого зникав, не виконавши зобов'язань.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У Харкові правоохоронці встановили зловмисника, який під приводом встановлення дверей укладав договори з потерпілими.

Після чого він зникав з отриманими коштами та не виконував договірні зобов’язання.

Таким чином порушник заволодів грошима громадян на загальну суму близько 73 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

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