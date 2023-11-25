25.11.2023 13:40 Віталій Хінєвіч

«Всі ми повинні берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору», - Ігор Терехов



«Всі ми повинні берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору», - Ігор Терехов



«Протягом 1932-1933 років голодною мученицькою смертю загинуло щонайменше 4 мільйони українців — кожен третій житель Харківщини.

Тоді, 90 років тому, росія намагалася винищити наш народ, забравши у нього все до останньої зернини. Сьогодні росія переслідує ту ж саму мету і знову чинить геноцид проти нас іншими, втім не менш жорстокими способами.

Саме тому всі ми повинні берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору і стає жертвами тоталітарного режиму зараз. Для того, аби не дати повторитися трагедіям проти людства і усіма силами допомагати протистояти злу у світі і в нас самих»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.

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