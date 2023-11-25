    
Главная Новини Харкова Суспільство «Всі ми повинні берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору», - Ігор Терехов
25.11.2023  13:40   Віталій Хінєвіч

«Всі ми повинні берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору», - Ігор Терехов


«Всі ми повинні берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору», - Ігор Терехов
«Протягом 1932-1933 років голодною мученицькою смертю загинуло щонайменше 4 мільйони українців — кожен третій житель Харківщини. 
 
Тоді, 90 років тому, росія намагалася винищити наш народ, забравши у нього все до останньої зернини. Сьогодні росія переслідує ту ж саму мету і знову чинить геноцид проти нас іншими, втім не менш жорстокими способами.  
 
Саме тому всі ми повинні  берегти памʼять про кожного, хто став жертвою Голодомору і стає жертвами  тоталітарного режиму зараз. Для того, аби не дати повторитися трагедіям проти людства і усіма силами допомагати протистояти злу у світі і в нас самих»,- Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
Источник:   Ігор Терехов
 Тэги:  харків, ігор терехов, голодомор
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.11 Надзвичайні події Укладав договори, брав гроші та зникав: у Харкові виявили зловмисника 25.11 Надзвичайні події Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині 25.11 Надзвичайні події Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 