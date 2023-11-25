25.11.2023 12:00 Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби оператори «102» поліції Харківщини зареєстрували 807 повідомлень від громадян, передає РЕДПОСТ .

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів.

Поліцейські упродовж доби вилучили із незаконного обігу 7 гранат, близько 90 набоїв та інше.

В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.

Також минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми, одна людина загинула. Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

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