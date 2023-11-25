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25.11.2023  12:00   Віталій Хінєвіч

Поліцейські виявили правопорушників на Харківщині

Протягом доби оператори «102» поліції Харківщини зареєстрували 807 повідомлень від громадян, передає РЕДПОСТ .

 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 осіб. 
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3650 транспортних засобів. 
 
Поліцейські упродовж доби вилучили із незаконного обігу 7 гранат,  близько 90 набоїв та інше.
 
В ході відпрацювання території міста та області поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотиків. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Також минулої доби на території Харківщини сталося 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких 7 громадян отримали травми, одна людина загинула. Поліцейські викрили 2 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  події, харків
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