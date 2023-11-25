25.11.2023 08:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка: оперативна інформація від ДСНС

Протягом доби з 24 по 25 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

24 листопада о 19:13 на номер «101» надійшло повідомлення про пожежу в місті Лозова. Вона виникла у квартирі на третьому поверсі житлової п’ятиповерхівки.

До місця виклику прибули рятувальники 24-ї Державної пожежно-рятувальної частини. На момент їх прибуття горів матрац у житловій кімнаті на площі 1 кв.м.

Під час розвідки рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Іншого, який також знаходився в епіцентрі події і подавав ознаки життя, вони винесли на свіже повітря, врятувавши життя. Пожежу вдалось ліквідувати о 19:42. За попередніми даними причиною виникнення пожежі стало необережність під час куріння.

Крім цього повідомляється, що протягом доби пожеж, спричинених ворожими обстрілами, не зафіксовано.

Загалом за цей період здійснено 12 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж;

4 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

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