На Куп’янському напрямку ворог вів штурмові дії

Під артилерійським вогнем опинилися понад 140 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.
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Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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