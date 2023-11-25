25.11.2023 07:30 Рита Парфенова

25 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.

Спочатку Указом президента України від 26 листопада 1998 року остання субота листопада оголошувалась Днем пам'яті жертв голодомору, потім Указом від 31 жовтня 2000 року цей день став іменуватися Днем пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. А у 2007 році Президент Ющенко вирішив знову змінити назву Дня, і його указом № 431/2007 від 21 травня 2007 року він став іменуватись «День пам'яті жертв голодоморів».



Перший голодомор 1921-22 років у постреволюційній Росії більш відомий в історії як «голод Поволжя», хоча в результаті загибелі врожаю через сильну посуху голодом були охоплені не тільки Поволжя, а й багато губернії Південного Уралу, Сибіру, ​​північні райони Казахстану, Крим , Україна та ряд інших областей та країв. За деякими даними, загальна кількість голодуючих сягала 30 мільйонів людей. Загалом за 1921–1922 роки населення країни, за даними статистика П.Н. Попова скоротилося на 5,2 мільйона осіб, за іншими підрахунками – на 7 мільйонів осіб.



Ще важчим був голод 1932-33 років, коли посуха занапастила врожай практично всіх зернових районів СРСР. У другому голодоморі, за офіційними даними, загинули близько 9 мільйонів, а за неофіційними – до 13 мільйонів жителів усієї країни. 2006 року Верховна Рада України визнала Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.



Крім голодоморів 1921-1923 та 1932-1933 рр., в історії України було зафіксовано голодомор 1946-1947 рр.

Цього дня о 16:00 можна долучитися до Загальнонаціональної хвилини мовчання та акції «Запали свічку», яка цьогоріч пройде під гаслом «Пам'ятаємо. Єднаємося. Переможемо».

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Щороку з 1981 року жінки-активістки всього світу відзначають 25 листопада День боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок.



Історичною передумовою Дня стала подія, що сталася 1961 року в Домініканській Республіці. За наказом домініканського диктатора Рафаеля Трухільо були по-звірячому вбиті три сестри Мірабал, які були політичними активістками.



З 2009 року почала проводитися глобальна кампанія «Забарв світ у помаранчевий колір». Її учасники одягають одяг або аксесуари помаранчевого кольору, щоб висловити свою солідарність з рухом заради майбутнього, вільного від насильства щодо жінок і дівчаток.



Цього року темою Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок є «Помаранчевий світ: фінансування, реагування, запобігання збору даних!». У міру поширення пандемії коронавірусної інфекції насильство щодо жінок, особливо домашнє насильство, продовжувало наростати — у деяких країнах кількість звернень щодо «гарячої лінії» збільшилася вп'ятеро. Довгострокова кампанія Генерального секретаря ООН «Спільно покінчимо з насильством щодо жінок» спрямована на посилення глобальних дій щодо усунення недоліків у сфері фінансування, надання основних послуг жертвам насильства під час пандемії, зосередження уваги на профілактичних заходах та збору даних для зміцнення потенціалу служб надання допомоги жінкам та дівчаткам.



Як і попередні роки, з 25 листопада по 10 грудня пройдуть «16 днів активних дій», які завершаться в день, коли відзначається День прав людини. У багатьох містах світу відбудуться відповідні заходи, а знамениті будівлі будуть підсвічені помаранчевим світлом. Взяти участь у кампанії можна в соціальних мережах, використовуючи хештеги #GenerationEquality #orangetheworld #16days та #spreadtheword.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять священномученика Климента.

За Юліанським календарем, 25 листопада православна церква вшановує пам’ять патріарха Іоанна Милостивого, який жив у Олександрії.

Прикмети дня

25 листопада вшановується пам'ять святителя Іоанна Милостивого, патріарха Олександрійського. Наші пращури вважали, що у цей день треба зробити хоча б одну добру справу.

На Івана звертали увагу на прикмети: якщо випадав сніг чи дощ, то можна було розраховувати на тривалі відлиги до самого Введення (4 грудня). "Якщо на Івана снігу, то зима до Введення з місця не зрушить"; "Якщо на Івана дощ, то до Введення буде теж", - говорили наші предки.



У разі плюсової температури цього дня без особливої ​​потреби на вулицю намагалися не виходити, щоб бруд дорогами зайвий раз не місити.



За старих часів проробляли такий ритуал: у сніг, що щойно випав, вставляли соломинку, якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться — сніг залишиться на землі. Наші пращури помітили, якщо у цей день мороз, то весна буде холодною.

Що не можна робити 25 листопада

Радять не приймати важливих рішень, звільнятися з роботи, а начальникам звільняти і наймати співробітників.

За народними прикметами, в цей день не варто купувати нове взуття.

Далекі подорожі рекомендують відкласти.

Також цього дня

У 1562 році народився Лопе де Вега, іспанський драматург (Собака на сіні, Вчитель танців).



1867 – Альфред Нобель запатентував винайдений ним динаміт.



1884 – у США запатентовано сухе молоко.



1909 – у Німеччині Карл Хофман розробив технологію отримання синтетичного каучуку із бутадієну.



1918 – угорська пацифістка Розіке Швіммер стала першою в історії світової дипломатії жінкою-послом.



1926 – народився Пол Андерсон, американський письменник-фантаст.



1942 – підписано радянсько-французьку угоду про формування на території СРСР французької авіаційної ескадрильї, пізніше відомої як «Нормандія-Німан».



1956 – помер Олександр Довженко, кінорежисер, драматург.



1971 – народилася Крістіна Епплгейт, американська актриса («Одружені та з дітьми», «Друзі»).



1984 – народився Гаспар Ульє, французький актор («Довгі заручини», «Братство вовка», «Париж, я люблю тебе»).



1992 – Кабінет Міністрів України видав постанову «Про випуск в обіг приватизаційних майнових сертифікатів»

2003 – Рада на пропозицію уряду Януковича ухвалила Закон про зменшення рівня мінімальної заробітної плати з 237 ₴ до 205 ₴.

2004 – На засіданні Вченої ради Національного університету «Києво-Могилянська академія» з формулюванням «дискредитація іміджу академії» було ухвалено позбавити Л. М. Кравчука звання почесного доктора.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Афанасій, Борис, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Костянтин, Лев, Матвій, Микола, Ніл, Олександр, Сава, Степан, Теодор, Федір, Ян.

за Юліанським календарем: Андрій, Василь, Віктор, Григорій, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Ярослав.