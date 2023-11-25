25.11.2023 06:30

Гороскоп на 25 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Овна може нестримно потягнути у великі, галасливі компанії, щоб хоч на мить опинитися у центрі уваги. Ну, якщо й не опинитися, то хоча б помріяти та пофантазувати на цю тему. Нічого поганого в цьому немає, проте постарайтеся не надто заноситися, щоб не викликати шпильок на свою адресу. Тим більше, що на глузування і шпильки Овен реагуватиме подвійно гостро.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець постійно відволікатиметься на домашні справи та турботи. От і добре. Саме час зайнятися будинком та облаштуванням побуту, а решту сміливо можна відкласти на потім. Все одно ніяких грандіозних проривів і результат не обіцяє. Ось тільки не варто надавати великого значення дрібницям та невеликим неприємностям, інакше Телець ризикує зациклитися на них на кілька днів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

День у Близнюків буде буквально переповнений непорозуміннями, і причиною цього стане непослідовність самих Близнюків. Цього дня їм не те щоб захочеться свідомо порушувати правила, просто їх постійно відволікатимуть різноманітні дрібниці. Те, на що іншого дня Близнюки не звернули б уваги, може несподівано захопити їх, тим самим порушивши всі їхні плани на день.

Рак (22 червня – 23 липня)

У Рака прокинеться особливе чуття на все прекрасне – насамперед на гроші. Імовірність знайти якщо і не скарб, то якусь стару заначку дуже висока. Та й щодо заробітку день обіцяє порадувати Рака приємними сюрпризами. Можна, наприклад, натякнути начальнику про збільшення зарплати – він сприйме це прихильно. А ось щодо переїдання Раку треба бути обережнішим, інакше він ризикує завдати своїй фігурі важкого удару.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Кордон між «треба» і «хочу» стане для Лева зовсім хистким. Йому захочеться дати волю собі та своїм почуттям. Однак йдучи на поводу у бажань та емоцій, Леву не варто чекати від оточуючих схвалення своїх дій – у них погляд на ці речі може виявитися аж ніяк не на його користь.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

З самого ранку Діва перебуватиме у споглядальному настрої. З усіх моделей поведінки найбільш логічним для неї здасться неопір обставинам. При цьому Діва незвичайно тонко відчуватиме перспективні тенденції, і цілком могла б використати це своє чуття з користю. Ось тільки чомусь їй не захочеться в ці процеси втручатися і брати в них участь. Іншими словами, знання того, як досягти успіху, мирно уживатиметься в Діві з повним небажанням діяти.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Навіть якщо ви не творча людина, зробіть виняток. Зірки цього дня максимально посилюють у Терезів їхній творчий потенціал. Цей день дуже вдалий для того, щоб якщо і не створити який-небудь шедевр, то хоча б просто присвятити час мистецтву. Але не тільки. День також обіцяє Терезам багато можливостей для спілкування з цікавими людьми на цікаві теми.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

На думку Скорпіона прийдуть цікаві ідеї, які можуть сприятливо позначитися як на його кар'єрі, так і на житті взагалі. А можливо, замість корисної ідеї зав'яжеться якесь не менш корисне знайомство. Романтичним воно буде навряд, а от у матеріальному сенсі виявиться перспективним. У будь-якому випадку, Скорпіонові дуже не завадить тримати ніс за вітром - може запахнути грошима!

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Зірки обіцяють надати Стрільцеві можливості для нових цікавих зустрічей та знайомств. Не дивно, якщо одне із цих знайомств виявиться романтичним. Щоправда, чекати від нього серйозного продовження навряд чи варто. В іншому ж день для Стрільця обіцяє пройти насичено та цікаво. Ну, а щоб опинитись у потрібний час у потрібному місці, покладайтеся на свою інтуїцію – вона буде у вас на висоті!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Головною силою Козерога стануть його слабкості. І ще якою силою! Користуючись цими слабкостями, Козеріг буквально тероризуватиме оточуючих. А його вміння добиватися свого будь-якими шляхами досягне апогею. Самому ж Козерогові при цьому здаватиметься, що нічого незвичайного в його поведінці немає, а грати на почуттях оточуючих справа цілком природна. Так і домашнім тираном стати недовго!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Протягом дня настрій Водолія постійно змінюватиметься. Веселий настрій може змінитися хмарою, що несподівано набігла, проте вже через пару хвилин з-за хмар знову здасться сонце. Одним словом, надавати емоціям Водолія цього дня великого значення не варто. Важливі справи Водолію також краще відкласти. Або передоручити їх тому, чий настрій буде менш примхливим.

Риби (20 лютого – 20 березня)

У Риб може прокинутися талант робити слона з будь-якої мухи, що пролітає повз. Протягом дня у них щоразу викликатимуть роздратування всілякі дрібниці. Якщо не хочете уславитися занудою і причіпкою, намагайтеся поменше уваги звертати на негатив і недоліки оточуючих. Зате у Риб чудово виходитимуть будь-які справи, що вимагають скрупульозності та в'їдливості. Ось на них і треба витратити день!