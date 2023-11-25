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25.11.2023  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 25 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.


Фото з відкритих джерел

харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

25 листопада очікується хмарна погода  з проясненнями.

Без опадів. Слабкий туман. На дорогах ожеледиця.

Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.

Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 1 - 3° тепла.

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Народні прикмети

  • У давнину виконували такий ритуал: у сніг, який щойно випав, вставляли соломинку: якщо вона провалиться, значить, сніг зійде, якщо не провалиться – залишиться на землі.
  • Якщо сніг цього дня випадав, то вважалося, що зима довго з місця не рушить і весна буде пізньою.

 

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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