Прогноз погоди у Харкові на 25 листопада

У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
25 листопада очікується хмарна погода з проясненнями.
Без опадів. Слабкий туман. На дорогах ожеледиця.
Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с.
Температура повітря: вночі 0 - 2° морозу, вдень 1 - 3° тепла.
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У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
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