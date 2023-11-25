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25.11.2023  08:50   Віталій Хінєвіч

Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА

Протягом минулої доби ворог обстрілював прифронтові та прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області.


Як минула доба в Харківській області повідомили у ХОВА
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Зокрема, під ударами росіян перебували Козача Лопань Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Кучерівка, Першотравневе, Іванівка, Кислівка, Крохмальне Куп'янського району.
 
За добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.
 
На Куп'янському напрямку тривають важкі бої. За добу наші захисники відбили 15 атаки в районах Синьківки та Петропавлівки.  Просування у ворога немає.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині рятувальники під час гасіння пожежі виявили тіло чоловіка.
 
Источник:   ХОВА
 Тэги:  агрессия россии, харків
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