Який радіаційний фон в Харкові та області на 25 листопада

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 25 листопада 2023 року радіаційний фон відповідає нормативним показникам:
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 24 листопада.
Комментариев: 0
Будьте готові до того, що всі відносини сьогодні будуть будуватися за принципом особистих симпатій та антипатій. Присвятіть день творчості і яскраві враження вам гарантовані.
У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері, можливо, пройде сильний сніг.
Щороку у четверту суботу листопада в Україні відзначається День пам'яті жертв голодоморів.
влажность:
давление:
ветер: