25.11.2023 10:35 Віталій Хінєвіч

Правоохоронці звернулися до учасників дорожнього руху

На Харківщині очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі 26 листопада очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень місцями по області значний дощ з мокрим снігом. 27 листопада можливі хуртовини та снігові замети.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та покрівель.

«Шановні водії, дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, не створюйте аварійних ситуацій. При наближенні до пішохідних переходів знижуйте швидкість. Будьте особливо уважними за кермом та неухильно дотримуватися правил дорожнього руху.

Пішоходам про недопущення порушень правил безпеки на дорозі, особливо під час переходу проїжджої частини», - йдеться у повідомленні.

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