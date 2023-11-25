25.11.2023 11:30 Віталій Хінєвіч

Розмінування Харківської області: інформація від піротехніків

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 120 одиниць вибухонебезпечних предметів.

У прес-службі ДСНС розповіли, як триває гуманітарне розмінування Харківщини, повідомляє РЕДПОСТ.

За минулу добу 24 листопада піротехнічними розрахунками ДСНС проведено обстеження біля 3,1 га території, з них 626 м.кв. за допомогою машин механізованого розмінування, 2,2 км ліній електропередач, 9 приватних домогосподарства у Харківському, Ізюмському, Куп’янському, Богодухівському та Чугуївському районах області.

Саперами виявлено та знешкоджено 120 одиниць ворожих мін, вибухівок та боєприпасів. До робіт залучались 32 піротехнічних розрахунки ДСНС у складі 161 сапера та 69 одиниць техніки.

Всього, з початку бойових дій піротехніки ДСНС обстежили близько 4158 га території, 287 км автомобільних доріг, 2928 км ЛЕП, 159,5 км залізничних колій, та 218 км газопроводів. Виявлено та знешкоджено 84 тис. 679 вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram