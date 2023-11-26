В ДТП під Харковом загинув водій

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів у Харківському районі одна людина загинула, п'ять отримали поранення, у тому числі дитина.
Аварія сталася ввечері 24 листопада на автошляху «Харків – Сімферополь – Алушта – Ялта» на мосту поблизу с. Бистре Харківського району.
Зіткнулися автоиобілі «Daewoo Lanos» під керуванням 32-річного водія та «ВАЗ-2107» під керуванням 33-річного чоловіка.
Внаслідок ДТП водій «ВАЗ» загинув на місці. З травмами різного ступеня тяжкості до лікарні доставлені водій «Daewoo» та четверо його пасажирів, серед яких 8-річний хлопчик.
Проводиться досудове розслідування. Всі обставини аварії встановлюються.
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