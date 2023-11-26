26.11.2023 15:58 Рита Парфенова

Правоохоронці Харкова повернули схвильованій бабусі онуку

У спальному районі Харкова патрульні розшукали дитину та повернули її рідним.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, ввечері 25 листопала патрульні отримали виклик про зникнення дитини на проспекті Ювілейному. Стурбована жінка повідомила патрульним, що її онука пішла сама з квартири і не повернулась.

Патрульні передали опис дитини колегам у радіоефір та стали на пошуки дитини. Невдовзі поліцейські виявили дитину поблизу вулиці Тракторобудівників. З дівчинкою було все добре, тож її доставили до схвильованої бабусі.

З метою недопущення подібних випадків у майбутньому, правоохоронці провели з родиною профілактичну роботу. Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові правоохоронці оперативно знайшли чоловіка з 6-річною дитиною.