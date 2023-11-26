Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині

Харків'ян та мешканців області попередили про небезпечні метеорологічні явища на 26 та 27 листопада
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, 26 по місту та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с. Це відповідає I рівню небезпечності, жовтому.
27 листопада по місту та області очікується хуртовина, вночі пориви південно-східного вітру з переходом вдень на південно-західний, 15 - 20 м/с.
Вранці та вдень місцями пориви 25 - 27 м/с. На дорогах ожеледиця. Погодному явищу присвоєно I рівень небезпечності, жовтий, місцями ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.
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Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.
Щорічно 26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Свято започатковано на першому Міжнародному форумі інформатизації та відзначається з 1994 року.
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