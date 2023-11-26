26.11.2023 15:25 Рита Парфенова

Попередження про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині

Харків'ян та мешканців області попередили про небезпечні метеорологічні явища на 26 та 27 листопада

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, 26 по місту та області очікуються пориви північно-східного вітру, 15 - 20 м/с. Це відповідає I рівню небезпечності, жовтому.



27 листопада по місту та області очікується хуртовина, вночі пориви південно-східного вітру з переходом вдень на південно-західний, 15 - 20 м/с.

Вранці та вдень місцями пориви 25 - 27 м/с. На дорогах ожеледиця. Погодному явищу присвоєно I рівень небезпечності, жовтий, місцями ІІ рівень небезпечності, помаранчевий.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у ніч проти неділі на дорогах Харківщини працювало близько 100 одиниць техніки. Загалом було очищено 1203 км доріг, використано 1148 тонн піщано-соляної суміші.