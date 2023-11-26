26.11.2023 14:42 Рита Парфенова

Патрульні зупинили у Харкові водія у шокуючому стані (фото)

У Харкові при перевірці стану водія ввечері 25 листопала прилад "Драгер" зафіксував шокуючі символи.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, на проспекті Героїв Харкова патрульні зупинили авто Opel.

Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння.

Громадянин погодився у законному порядку пройти на місці огляд на стан сп'яніння за допомогою газоаналізатору "Драгер". Прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок ↑↑↑, що сигналізувало про перевищення гранічного виміру пристроєм.





Інспектори склали на водія Opel адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.



Усього протягом минулої доби патрульні виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп‘яніння.

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