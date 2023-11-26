Патрульні зупинили у Харкові водія у шокуючому стані (фото)

У Харкові при перевірці стану водія ввечері 25 листопала прилад "Драгер" зафіксував шокуючі символи.
Інспектори склали на водія Opel адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.
Усього протягом минулої доби патрульні виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп‘яніння.
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Присвятіть день тим питанням, у яких ніхто не зможе перешкодити або заперечити. Небажання підкорятися будь-яким правилам може створити конфлікти на порожньому місці.
З ранку до самого вечора у Харкові небо буде вкрите хмарами. Сильний дощ зі снігом, який розпочнеться вранці, у другій половині дня зміниться сильним дощем, що продовжуватиметься до завершення дня.
Щорічно 26 листопада відзначається Всесвітній день інформації. Свято започатковано на першому Міжнародному форумі інформатизації та відзначається з 1994 року.
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