    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Патрульні зупинили у Харкові водія у шокуючому стані (фото)
26.11.2023  14:42   Рита Парфенова

Патрульні зупинили у Харкові водія у шокуючому стані (фото)

У Харкові при перевірці стану водія ввечері 25 листопала прилад "Драгер" зафіксував шокуючі символи.

У Харкові при перевірці стану водія ввечері 25 листопала прилад "Драгер" зафіксував шокуючі символи.
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області, на проспекті Героїв Харкова патрульні зупинили авто Opel.
 
Під час спілкування поліцейські виявили у керманича ознаки алкогольного сп'яніння.
 
Громадянин погодився у законному порядку пройти на місці огляд на стан сп'яніння за допомогою газоаналізатору "Драгер". Прилад показав результат у вигляді трьох вертикальних стрілок ↑↑↑, що сигналізувало про перевищення гранічного виміру пристроєм.

У Харкові при перевірці стану водія ввечері 25 листопала прилад "Драгер" зафіксував шокуючі символи. У Харкові при перевірці стану водія ввечері 25 листопала прилад "Драгер" зафіксував шокуючі символи.

Інспектори склали на водія Opel адміністративний протокол за ч.1 ст. 130 (керування транспортним засобом в стані алкогольного сп'яніння) КУпАП, який надалі передадуть на розгляд суду.

Усього протягом минулої доби патрульні виявили 26 водіїв, які керували транспортними засобами з ознаками сп‘яніння.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що впродовж минулої доби працівники поліції Харківщини отримали та відреагували на 926 повідомлень про правопорушення та події.
Источник:   Патрульна поліція
 Тэги:  водій, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
24.11 Надзвичайні події Нетверезий водій намагався відкупитися від патрульних Харкова 29.09 Надзвичайні події Нетверезий водій пропонував хабар патрульним Харкова 14.09 Надзвичайні події У Харкові водій без прав порушив ПДР на викраденому мотоциклі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 