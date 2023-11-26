Почесний харків'янин Валентин Голік святкує день народження

Харківський міський голова Ігор Терехов привітав з днем народження Почесного громадянина міста Харкова, голову правління громадської організації «Харківський клуб «Генерал» Валентина Голіка.
Привітання мера Харкова опубліковано у телеграм-каналі міськради повідомляє РЕДПОСТ.
«Дякую за вагомий внесок у суспільне життя Харкова та активну громадянську позицію! Ви роками формували у молоді патріотичний дух, чим допомогли виховати сильну, хоробру та незламну націю, представники якої зараз демонструють свою міць на полі бою.
Бажаю міцного здоров’я, невичерпної енергії та наснаги! Нехай мир і добробут панує у Вашому домі та в усій Україні!» - говориться у привітанні.
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