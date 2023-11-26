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26.11.2023  13:23   Рита Парфенова

У метро Харкова встановили будиночок святого Миколая (фото)

Дітлахів Харкова у новорічні свята буде вітати святий Миколай


Фото: Харківський метрополітен

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський метрополітен.

У Харкові прикрашають станції метро до новорічних свят.  Працівники метрополітену встановили будиночок святого Миколая та ялинку на станції "Історичний музей".

Святкову композицію прикрасили ілюмінацією та різдвяним декором.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що святковими декораціями прикрасять сім станцій харківського метрополітену.
 
Новини Харкова: у метро встановили будиночок святого Миколая Новини Харкова: у метро встановили будиночок святого Миколая
 
Новини Харкова: у метро встановили будиночок святого Миколая Новини Харкова: у метро встановили будиночок святого Миколая

 

Источник:   Харківський метрополітен
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