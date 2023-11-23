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23.11.2023  12:52   Рита Парфенова

Скільки станцій харківської підземки прикрасять до свят

Святковими декораціями прикрасять сім станцій харківського метрополітену.


Фото: РЕДПОСТ
Про це в ефірі національного телемарафону повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

«Це декорації, які свого часу використовувалися в Центральному парку. Загалом у Харкові буде прикрашено сім станцій метро. Ми не можемо забрати у наших дітей зимові свята. Тому будуть і ялинка, і казкові вистави», - зазначив Ігор Терехов.

Міський голова зазначив, що частину станцій метро вже прикрасили. Зокрема, на ст. м. «Університет» встановили головну ялинку Харкова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  сучасна система оповіщення з’явиться в місті Харкові упродовж 2024 року.

 

Тэги:  новий рік, ігор терехов, харків
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