Скільки станцій харківської підземки прикрасять до свят

Святковими декораціями прикрасять сім станцій харківського метрополітену.
«Це декорації, які свого часу використовувалися в Центральному парку. Загалом у Харкові буде прикрашено сім станцій метро. Ми не можемо забрати у наших дітей зимові свята. Тому будуть і ялинка, і казкові вистави», - зазначив Ігор Терехов.
Міський голова зазначив, що частину станцій метро вже прикрасили. Зокрема, на ст. м. «Університет» встановили головну ялинку Харкова.
Комментариев: 0
Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
влажность:
давление:
ветер: