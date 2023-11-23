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23.11.2023  13:15   Рита Парфенова

Самовиражався, розмальовуючи вагони метро: у Харкові затримали хулігана

Адміністративне стягнення застосував суд до чоловіка, який залишив на вікнах та дверях вагонів електропоїздів підземки написи та малюнки.

Новини Харкова: затримано чоловіка, який розмальовував вагони метро
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області, порушник проведе 14 днів в Ізоляторі тимчасового тримання.
 
Представники служби безпеки Харківського метрополітену звернулись до відділу поліції метрополітену із повідомленням, що невідома особа створює малюнки та робить написи на вікнах, дверях електропоїздів та в переходах станцій метро.
 
Новини Харкова: затримано чоловіка, який розмальовував вагони метро Новини Харкова: затримано чоловіка, який розмальовував вагони метро
 
Поліцейські відділу поліції метрополітену ГУНП в Харківській області виявили порушника в особі 21-річного мешканця Харкова та звинуватили його у скоєнні порушень. Чоловік визнав свою провину та пояснив, що використовував цей метод для вираження власних почуттів.
 
Дзержинським районним судом міста Харкова порушника притягнули до адміністративної відповідальності згідно зі статтею 173 (дрібне хуліганство) Кодексу України про адміністративні правопорушення. На нього було застосовано адміністративне покарання у вигляді 14 днів адміністративного арешту. Чоловіка помістили в Ізолятор тимчасового тримання за рішенням поліцейських.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що святковими декораціями прикрасять сім станцій харківського метрополітену.

 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  хуліганство, поліція, харків
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