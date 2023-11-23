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23.11.2023  14:01   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Ми ретельно працюємо над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво підземної школи

В Індустріальному районі міста Харкова ведеться будівництво підземної школи.

Відео будівельних робіт оприлюднив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Він зазначив, що у місті є потреба у нових безпечних локациях для навчання дітей.

«Кількість школярів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі. Маємо вже 1860 учнів (з понеділка - плюс чотири нових класи) - і можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються.

Тому зараз ми ретельно працюємо над тим, аби якнайшвидше завершити будівництво підземної школи - першого сучасного бомбосховища в Індустріальному районі, де у форматі офлайн зможуть навчатися ще 900 дітей», – рохповів Ігор Терехов.

За словами міського голови, паралельно готується відповідна документація та підбираються земельні ділянки, щоб розпочати будівництво таких же захисних споруд і в інших районах Харкова. Адже сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку й очну освіту.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що  сучасна система оповіщення з’явиться в місті Харкові упродовж 2024 року.




 

Источник:   Фейсбук Ігоря Терехова
 Тэги:  школа, ігор терехов, харків
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