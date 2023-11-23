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23.11.2023  12:35   Рита Парфенова

Слідчі Харківщини задокументували воєнні злочини росіян (фото)

Протягом доби з 22 на 23 листопада внаслідок російських обстрілів поранено цивільного чоловіка.

Новини Харкова: Слідчі задокументували воєнні злочини росіян
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

У результаті обстрілів по місту Вовчанськ пошкоджено комунальне підприємство та приватний будинок.

У місті Куп'янську та смт Куп’янську-Вузловий пошкоджені житлові будинки.

Новини Харкова: Слідчі задокументували воєнні злочини росіян Новини Харкова: Слідчі задокументували воєнні злочини росіян

У селі Шийківки Ізюмського району поранення отримав 61-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.

Новини Харкова: Слідчі задокументували воєнні злочини росіян

За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 27 оперативних виїздів.
 
Новини Харкова: Слідчі задокументували воєнні злочини росіян
 
Новини Харкова: Слідчі задокументували воєнні злочини росіян
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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