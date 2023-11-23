Слідчі Харківщини задокументували воєнні злочини росіян (фото)

Протягом доби з 22 на 23 листопада внаслідок російських обстрілів поранено цивільного чоловіка.
У результаті обстрілів по місту Вовчанськ пошкоджено комунальне підприємство та приватний будинок.
У місті Куп'янську та смт Куп’янську-Вузловий пошкоджені житлові будинки.
У селі Шийківки Ізюмського району поранення отримав 61-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки.
За фактом порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.
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Раз у раз виникатиме спокуса діяти необдумано, піддаючись миттєвим поривам. Тому у справах (особливо грошових) можливі непорозуміння та втрати.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується сніг.
23 листопада відзначається Міжнародний день акварелі.
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